Site disponibiliza cartas de pessoas famosas ou históricas

Mais do que levar mensagens de uma pessoa a outra, cartas se tornam especiais por transmitirem sentimentos e revelarem a intimidade de amantes, amigos e familiares.

Lidas anos mais tarde, essas correspondências reconstroem tanto a biografia de destinatários e remetentes, quanto a história de uma sociedade. É este resgate que o projeto Correio IMS (www.correioims.com.br) vai apresentar ao público a partir de terça-feira, 11.

O site disponibiliza um acervo com cem cartas escritas por desde pessoas comuns a escritores, poetas, pintores, músicos, arquitetos e figuras da história cultural e política do país. O recorte apresenta o conteúdo de cartas inéditas e já publicadas do acervo do Instituto Moreira Salles e de livros.

"Qualquer tipo de carta contribui para que se conheça um povo. A ideia de ter cartas de vários períodos é fazer um passeio pela história social, política e cultural do país", afirma Elvia Bezerra, coordenadora de literatura do IMS e do projeto.

No acervo encontra-se a famosa carta em que dona Amélia de Leuchtenberg se despede de D. Pedro II ainda menino. "Adeus, menino querido, delícias de minha alma, alegria de meus olhos, filho que meu coração tinha adotado. Adeus para sempre", escreveu ela.

Se uma missiva do arquiteto Lucio Costa mostra o talento dele para descrever cidades europeias, um exemplar de Tom Jobim revela o quanto o músico tremeu nas bases diante da vaia de Sabiá e precisou do ombro de Chico Buarque.

Em uma carta ao amigo Joaquim Nabuco, Machado de Assis falou do sentimento que o afligia, diante da perda da esposa Carolina Augusta Xavier de Novais.

"Foi-se a melhor parte da minha vida, e aqui estou só no mundo. Note que a solidão não me é enfadonha, antes me é grata, porque é um modo de viver com ela, ouvi-la, assistir aos mil cuidados que essa companheira de 35 anos de casados tinha comigo; mas não há imaginação que não acorde, e a vigília aumenta a falta da pessoa amada".

Mesmo morando na mesma cidade, os poetas Armando Freitas Filho e Ana Cristina Cesar criaram o hábito de trocar cartas intensamente. Em uma delas, o poeta escreveu à amiga: "Você é um caleidoscópio ou o quê? Quando entra, nas Residências Leonor, (tinha que ser no plural sua casa), múltipla, globe-trotter, a vizinhança não se espanta diante de suas sandálias de sete léguas, de suas alpargatas sete vidas, de seus sapatos sete fôlegos?".

O Correio IMS será atualizado continuamente e prevê também a publicação de bilhetes, telegramas e cartões-postais, como um de Ziraldo a Carlos Drummond de Andrade.