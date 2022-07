Site descobre a idade pela foto; confira

Descubra quantos anos você parece ter em sua foto. O How Old, novo site da Microsoft, lançou nesta quinta-feira, 29, uma tecnologia de inteligência artificial que, a partir do reconhecimento facial, tenta adivinhar a idade da pessoa.

Segundo a empresa, a ideia foi concebida para entreter as pessoas, que podem ter experiências divertidas, ou não, de saber quantos anos parece ter na foto. O serviço acerta, mas, muitas vezes, também erra. O site também reconhece se a pessoa é homem ou mulher.

Para usar, acesso o site e descubra a "idade da sua foto":

1º passo: Entre no site How Old

2º passo: Clique em "Use your own photo" e escolha uam foto