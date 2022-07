Shopping lança aplicativo inspirado no famoso jogo "Pokémon Go"

Inspirado no famoso game “Pokémon Go” o Shopping da Bahia lançou o aplicativo do estabelecimento com o jogo “Caça aos Prêmios Shopping da Bahia”. O app também tem outras funcionalidades como: contatos de lojas, horários do cinema, eventos e notícias no shopping e pagamento de estacionamento.

No “Caça aos Prêmios Shopping da Bahia”, os clientes do local donos de smartphones poderão “caçar” diversos prêmios enquanto circulam pelo Shopping. A iniciativa ficará no ar até o dia 28 de dezembro.

Ao todo, são mais de 1000 prêmios espalhados pelos corredores do shopping, entre presentes e vale compras com valores que variam de R$50 a R$400.

Para sair à caça, os clientes precisam baixar gratuitamente o aplicativo “Shopping da Bahia”, disponível em versões para iOS e Android, e dentro dele terá o link direcionando ao jogo. Ao iniciar o programa, os usuários precisam criar um cadastro, com nome completo, cpf, email, telefone e idade, e depois poderão se divertir caçando presentes pelas alamedas e praças do shopping encontrando os prêmios, que aparecem em formato de caixa de presente. Para capturar os prêmios, é preciso caprichar na mira e lançar dardos nas bexigas da caixa.

Uma vez que os presentes sejam capturados, o cliente descobre o que está escondido e tem a opção de “Manter ou Descartar” o prêmio. Descartando, o prêmio volta automaticamente para o jogo e fica a disposição de um outro jogador, e caso mantenha, o cliente poderá fazer a troca no prêmio no Posto de Trocas da Promoção Família de Prêmios, localizado no 3º piso do shopping. No atendimento o ganhador poderá fazer a troca do voucher pelo produto ou pelo vale compras para ser utilizado na loja indicada. Cada cliente poderá resgatar até dois prêmios por CPF.

Regulamento

De acordo com o shopping, durante os 30 dias da Caça aos Prêmios, os clientes poderão resgatar um máximo de até dois itens por usuário. Os prêmios encontrados podem ou não ser resgatados, o usuário escolhe entre ficar ou descartar no momento em que os encontra.

Para encontrar os prêmios, os usuários precisam estar conectados à internet por WI FI, 3G ou 4G e a localização deve estar ativada em seu smartphone. Os clientes deverão criar um login e senha para conectar o aplicativo.