"Shazam da moda" revela detalhes de roupas de atrizes

As mulheres que desejam ter as roupas das personalidades que aparecem na televisão já podem preparar o bolso. O aplicativo Spylight revela as marcas das roupas que elas usam.

O funcionamento é como o Shazam, voltado para a música. O usuário abri o aplicativo e direciona o smartphone para a televisão. Pelo tom de voz da personagem, ele mostra quais são as peças que acompanham o look, mostrando inclusive os valores.

O aplicativo tem parceria com grandes estúdios para que as informações estejam corretas. Ainda não dá para usar o aplicativo em novelas da Globo, por exemplo, mas já dá para utilizar em séries como "The Big Bang Theory", "Modern Family", "Scandal" e "Keeping Up With The Kardashians".