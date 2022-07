Sexta-feira 13: O jogo ganha trailer; assista

Foi anunciada nesta terça-feira, 13, a campanha de financiamento do game Sexta-feira 13: O Jogo no Kickstarter. Para celebrar a data, e motivar os fãs a contribuirem para o jogo ser finalizado, a Gun Media lançou um trailer com um pouco do jogo, que deve sair para PS4, Xbox One e PC. Confira abaixo:

No game, o jogador terá que sobreviver aos ataques que Jason Vorhees - que também será controlado por um humano. A meta é arrecadar US$ 700 mil e até agora foram arrecadados US$ 119.188. Os fãs podem contribuir com qualquer valor, mas quanto mais alta a contribuição, melhores as contrapartidas.

Há desde games até a chance de jantar com o diretor do primeiro filme, Sean Cunningham, e o ator Kane Hodder - Jason em pessoa. O jogador também pode ser um personagem do game a partir de US$ 1 mil.

Ainda não há data de lançamento, mas a campanha vai durar por 31 dias.