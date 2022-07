Sertanejos dominam videos mais vistos por brasileiros

Os brasileiros gostam mesmo de sertanejo. Em um levantamento inédito feito pelo Google mostrou que, dos 10 vídeos mais vistos por brasileiros em todos os tempos no Youtube, cinco são de cantores do ritmo: Luan Santana (Tudo o que você quiser - 3º), Henrique e Juliano (Cuida Bem Dela - 5º), Michel Teló (Ai Se eu Te Pego - 8º), Marcos & Belutti (Domingo de Manhã - 9º) e Lucas Lucco (Mozão - 10º).

O vídeo mais assistido no Brasil em todos os tempos, no entanto, é infantil. Ficou com a versão Pintinho Amarelinho do canal A Galinha Pintadinha. Na lista ainda aparecem Justin Bieber, Anitta, Katy Perry e Psy.

Confira a lista completa abaixo e reveja-os:

1) Pintinho Amarelinho - Galinha Pintadinha

2) Baby - Justin Bieber

3) Tudo O Que Você Quiser - Luan Santana

4) Show das Poderosas - Anitta

5) Cuida Bem Dela - Henrique e Juliano

6) Gangnam Style - PSY

7) Dark Horse - Katy Perry

8) Ai Se Eu Te Pego - Michel Teló

9) Domingo de Manhã - Marcos & Belutti

10) Mozão - Lucas Lucco