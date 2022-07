Será possível comprar na Amazon em um piscar de olhos

A Amazon registrou uma patent na qual o usuário vai precisar apenas tirar uma selfie para comprar os produtos. Claro que vai ser necessário ter dinheiro na conta, pois o gesto vai debitar automaticamente, sem precisar andar com um cartão ou usar senhas para completar o pagamento.

O usuário vai receber uma solicitação para realizar um gesto, no exemplo da imagem da patente, piscar o olho direito. Com a patente, a Amazon poderá até colocar totens com uma câmera para vender seus produtos facilmente.