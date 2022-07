Sequência de Tomb Raider é confirmada

A Square Enix confirmou a sequência do reboot de Tomb Raider, lançado no início do ano. "Estamos animados em revelar que estamos desenvolvendo o jogo para a próxima geração de consoles", afirmou ao site Gamespot Phil Rogers, o CEO da companhia. Ainda não foi definida uma data de lançamento.

Enquanto isso, Tomb Raider vai seguir em quadrinhos, que vai ligar a história do primeiro game com o da sequência.