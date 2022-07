Sem Sair de Casa: modo multiplayer muda forma de jogar games

O que antes era uma propriedade apenas dos jogos da plataforma PC se expandiu e conquistou os jogadores abrigados nas salas de estar: desde meados de 2005, quando a conexão com a internet passou a ser novidade nos principais consoles de video games do mundo, os usuários destas super máquinas têm se divertido de uma maneira antes inimaginável para os jogadores antigos que já se extasiavam com títulos bastante modestos, como o famigerado Pac Man, mais conhecido como "come-come".

Neste novo universo, além da convidativa exibição dos jogos em alta definição, o grande legado deixado pelos aparelhos mais robustos é a possibilidade permitida ao jogador de, aconchegado no recôndito do seu próprio lar, se entreter e interagir com gamers de todos os continentes.

"Historicamente, a internet tem aproximado as pessoas e agora faz isso através dos games. Em vez de só fazer amigos do seu bairro ou do seu edifício, é possível agora manter relações de amizade e de troca com pessoas do mundo todo. Na maioria dos jogos virtuais, enquanto se joga, é possível conversar. É um bom lugar para se fazer amigos", comenta Mônica Daltro, psicóloga e coordenadora do curso de Psicologia da Escola Bahiana de Medicina.

Embora reconheça que a imersão online no mundo dos games gera benefícios como, por exemplo, o aprendizado gradativo de línguas de outros países, Daltro chama a atenção para a necessidade de se equilibrar bem o tempo de exposição à jogatina.

"A coisa mais importante para se falar sobre o universo virtual é que a gente vive ali tudo o que vivemos fora dele. Logo, ele tem ganhos e perdas. Do mesmo jeito que, para algumas pessoas, é um espaço de encontro e de aprendizado de novas línguas, há também a perda de deixar o corpo descuidado. Esse corpo que fica muitas horas naquele único movimento, com estímulos visuais repetitivos. Isso é uma perda grande", pondera.

Jogando online - O apelo em favor do modo online é tamanho que a funcionalidade da conexão em rede tem sido estampada nas capas dos jogos como o principal atrativo. Títulos tradicionais como os simuladores de futebol Fifa Soccer, da EA Sports, e Pro Evolution Soccer, da Konami, bem como o simulador de guerra Call of Duty, da Activision, podem ser jogados em rede através do Playstation 3, da Sony, e do Xbox 360, da Microsoft. O WiiU, da Nintendo, que é considerado equivalente aos PS3 e ao Xbox 360, tem previsão para chegar ao Brasil somente no início de 2013.

No Playstation 3, para começar a utilizar a funcionalidade online, o jogador precisa antes promover a conexão do aparelho com a internet, que pode se dar por meio de conexão ADSL (via cabo digital) ou Wireless (via rede sem fio).

Em seguida, cria-se um cadastro na PSN (Playstation Network), cuja adesão é gratuita. Para se iniciar nos desafios à distância, uma vez que já disponha de um login e de uma senha, o usuário precisará adicionar jogadores já conhecidos à sua lista de amigos ou então recorrer às comunidades aleatórias disponibilizadas pelos próprios jogos e, com isto, interagir com desconhecidos do mundo todo. Após o término ou mesmo durante as partidas, porém, é possível convidar estes usuários para que seja iniciado um novo laço de amizade.

"Jogar online é bom porque dá para fazer amizades e para perceber a técnica variada dos outros. É interessante que, enquanto brasileiro, tenho um jeito de jogar que é baseado na nossa cultura. Agora, quando jogo contra um ucraniano ou contra um chinês, por exemplo, percebo a diferença e tenho que me adaptar ao estilo de jogo deles", diz Pablo Nogueira, Professor técnico em Meios de Hospedagem, jogador inveterado de videos games e entusiasta da série Fifa Soccer.

Pablo tem um Xbox Slim 360. O seu console dispõe das mesmas capacidades de conexão (ADSL e Wireless) do PS3. No entanto, o acesso à Xbox Live, diferentemente da PSN, não é totalmente gratuito. Os usuários precisam adquirir créditos pré-pagos, que, disponíveis em diferentes valores, restringem o uso da rede a determinados espaços de tempo.

Tanto o Playstation 3 quanto o Xbox Slim 360, por meio de tutoriais, ensinam o passo a passo de como solucionar problemas com a conexão nas suas páginas na internet (Playstation Network e Xbox Live) e nos seus próprios aparelhos. Usuários dos dois consoles também criam tutoriais em sites independentes, em fóruns e em vídeos postados no Youtube.

Títulos inesgotáveis - Antigamente, zerar (concluir) um jogo de video game significava, para a grande maioria dos jogadores, lançá-lo rumo ao ostracismo. A experiência proporcionada por um jogo concluído se tornava mera lembrança e se fazia necessário adquirir novos títulos com grande ligeireza.

Agora, com a internet embutida, é possível fazer uso dos títulos por mais tempo: além de permitir o intercâmbio com jogadores de todo o mundo, elementos adicionais podem ser agregados aos jogos, o que gera uma sensação de inovação capaz de manter no usuário o prazer por continuar ligado ao game por mais tempo.

"As produtoras vendem os jogos e criam outras coisas, como pacotes de adicionais, novos mapas etc. A visão que eu tenho é a de que é vantagem financeira para as produtoras. Com a internet, eles abrem um leque muito grande de possibilidades", opina Pablo.

Preços ainda são entraves - No Brasil, os altos preços dos consoles e dos jogos, que em sua maioria chegam ao País por importação, ainda travam a expansão da modalidade online.

Com isso, mesmo aqueles que já possuem um PS3 ou um X360, optam por destravar os consoles, o que permite ao aparelho rodar jogos oriundos da pirataria.

Esta prática permite aos usuários ampliarem o acervo de jogos, ao adquirirem discos mais baratos ou ao armazenarem os games nos próprios discos rígidos dos aparelhos, mas há um preço a se pagar: tanto a PSN quanto a Xbox Live detectam o deslize e impedem que a função online seja utilizada. Nestes casos, a disputa é inevitavelmente à moda mais antiga: os amigos estão a se divertir na mesma sala de estar.