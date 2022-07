Sebrae inscreve para Semana de Capacitação

Estão abertas as inscrições para a Semana Sebrae de Capacitação Empresarial, que, este ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, será realizada no formato online, em plataformas como WhatsApp, Instagram e Zoom. Gratuito, o evento acontece entre os dias 27 e 31 de julho, e os empresários terão acesso a cursos, oficinas, seminários e lives.

As inscrições devem ser feitas no site. São oferecidas 4.375 vagas em 30 capacitações. A Semana Sebrae é direcionada para donos de micro e pequenos negócios e, nesta edição, vai trazer conteúdos focados em temas como finanças, marketing digital, liderança, além da apresentação de cases de sucesso.

O participante poderá ainda fazer o download do e-book exclusivo: Empresário do novo mundo: como retomar o controle de sua empresa, que estará disponível por tempo limitado na página da Semana Sebrae. Um dos objetivos do evento é contribuir com a disseminação de conhecimento para que os empresários possam superar a crise gerada pela pandemia.

Programação

A programação inclui os workshops “Mão na Massa”; cursos via Instagram; oficinas via WhatsApp; painéis setoriais focados em alimentos, beleza e cosméticos, economia criativa e moda; Seminário BIM, para negócios da construção civil; oficinas de pitch; uma maratona de lives com cases de sucesso e o encontro com o especialista em varejo, Fred Alecrim, no Deu Match.

A programação completa pode ser acessada também em Semana Sebrae.

No endereço, o empresário terá acesso a uma playlist de vídeos exclusiva da Semana Sebrae, com dicas para contribuir com a gestão do negócio. Dúvidas por meio da Central de Relacionamento (0800 570 0800). A ligação é gratuita.