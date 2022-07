Seagate lança HD externo de 500gb com espessura de um lápis

A Seagate lançou no Brasil o Seagate Slim de 500GB, disco rígido externo com 9,6 milímetros de espessura, igual a de um lápis comum, e 150 gramas.

O produto vem com o Seagate Dashboard com funções como "protect", que permite a configuração do backup com apenas um clique. O recurso "save" possibilita o backup de conteúdo em redes sociais, ou seja, o usuário compartilha uma imagem e o Seagate Dashboard faz o backup automático de todo o conteúdo compartilhado. Já o recurso "share" permite que vários arquivos sejam carregados simultaneamente nas redes sociais a partir do computador.

O dispositivo está disponível com acabamento em aço escovado; é compatível com os sistemas operacionais Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP SP3 (32 bits e 64 bits), Mac OS X 10.6 ou posterior; possui porta USB 3.0 Super Speed (compatível com portas 2.0); e sua capacidade é de 500GB. O Seagate Slim possui garantia de 2 anos e vem com cabo USB 3.0.

O preço sugerido é de R$ 299.