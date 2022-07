Samsung vende mais de 5 milhões do Galaxy Note 2 em 2 meses

O gigante tecnológico sul-coreano anunciou neste domingo que as vendas mundiais de seu híbrido entre smartphone e tablet, o Galaxy Note 2, superaram os cinco milhões de unidades, apenas dois meses após ter sido lançado.

O dispositivo, com uma tela de 5,5 polegadas, começou a ser comercializado na Coreia do Sul no final de setembro, e alcançou a marca dos cinco milhões de vendas mundiais três meses antes que o anterior modelo, o Galaxy Note, de 10,1 polegadas, detalhou a companhia em comunicado.

A Samsung - que apresentou o novo modelo de Galaxy Note 2 na feira tecnológica IFA 2012, realizada em Berlim - realizou desde então diversas atividades de promoção deste produto em mercados como Hong Kong, África do Sul e Estados Unidos.

O Galaxy Note 2, que funciona com o último sistema operacional do Google, o Android Jelly Bean, conta com um processador de quatro núcleos e tela tátil, entre suas características.