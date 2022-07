Samsung vai lançar o Galaxy S4 dia 30 no Brasil

A Samsung vai lançar o Galaxy S4 no Brasil na terça-feira, 30, em evento no Rio de Janeiro e o smartphone já dever estar nas lojas no dia 1º de maio. O aparelho chega ao País pouco mais de um mês após o lançamento nos Estados Unidos e terá dois modelos, ambos com 16GB de memória interna (expansível até 64GB): o 4G, que vai custar R$ 2.499, e o 3G, que chegará ao preço de R$ 2.399.

O aparelho top de linha da Samsung tem 7,9 mm de espessura e pesa 130 gramas. O S4 também tem o maior visor da categoria, com 5 polegadas e duas cores: branca ou preta. O vídeo tem uma resolução Full HD Super Amoled com 441 pixels por polegadas, superior ao do antecessor, o S3 (306 ppi), e ao do iPhone 5, que tem uma resolução de 321.

Recursos - Os comandos do aparelho podem ser dados com a voz ou apenas apontando, sem a necessidade de encostar na tela touch graças ao sistema Air View. O Galaxy S4 também reconhece os olhos do usuário. Se estiver assistindo a um vídeo e for preciso desviar o olhar, o filme para.

Na leitura, o smartphone acompanha o olhar e a tela vai se movimentando, sem precisar usar o dedo para descer o texto. Com as duas câmeras, é possível fazer vídeo conferência com até quatro pessoas utilizando dois S4.

O Drama Shot permite ao usuário tirar 100 fotos em quatro segundos, já com o Eraser é possível deletar, com apenas um toque, qualquer objeto indesejado da imagem. O aparelho também chega com um tradutor que suporta até nove idiomas, dentre eles o português brasileiro, que pode ser utilizado sem precisar estar conectado à internet.