Samsung registra lucro recorde, mas Galaxy S4 desacelera

A empresa sul-coreana Samsung, líder mundial entre os telefones celulares, anunciou nesta sexta-feira, 5, que prevê resultado recorde no segundo trimestre, apesar da desaceleração das vendas do Galaxy S4 em um mercado muito competitivo e quase saturado.

A Samsung, fabricante de quase 25% dos celulares do mundo, espera um aumento de mais de 50% do lucro em ritmo anual, entre 9,3 e 9,5 trilhões de wons (8,2 a 8,3 bilhões de dólares), no período abril-junho.

Mas os analistas projetam um lucro superior a 10 trilhões de wons graças ao sucesso do S4, lançado no fim de abril, que já vendeu 20 milhões de unidades, 10 milhões deles em pouco mais de um mês.

A Samsung investiu pesado para tentar convencer o consumidor a optar pelo S4, ao invés do iPhone 5 da americana Apple.

Mas as vendas do S4, assim como de outras marcas, começou a desacelerar fortemente, de acordo com Lee Seung-Woo, analista da IBK Investment and Securities.

Ao contrário da Apple, a Samsung também está presente nas áreas de telefones celulares médios e pequenos, muito populares nos países emergentes. Mas enfrenta a forte concorrência dos fabricantes chineses.

No primeiro trimestre do ano foram vendidos 216,2 milhões de smartphones. Com 32,7% do mercado, a Samsung supera amplamente a Apple (17,3%), segundo a consultoria IDC.