Samsung planeja Galaxy S4 com dobro de velocidade da conexão

A Samsung planeja vender uma variação do seu smartphone top de linha, o Galaxy S4, capaz de transmitir dados com o dobro da velocidade da tecnologia 4G, afirmou o responsável pela área de telefonia móvel da empresa, nesta segunda-feira, 17. J.K. Shin disse que o telefone será vendido na Coreia do Sul no início deste mês.

A Samsung está em negociações com várias operadoras no exterior para levar o telefone, disse Shin à Reuters em entrevista na sede da Samsung em Suwon, ao sul de Seul. Ele se recusou a nomear as operadoras.

O novo S4 usará a tecnologia LTE-Advanced 4G, uma atualização do 4G convencional chamado LTE - assim, o download de um filme que demora 3 minutos com o 4G convencional levaria um pouco mais de 1 minuto, disse a Samsung. Os celulares serão equipados com chips Qualcomm.

Ações - As ações da Samsung perderam quase US$ 20 bilhões (cerca de R$ 43,12 bilhões) desde 7 de junho, após analistas cortarem as previsões para as vendas do Galaxy S4 em até 30% devido a dados da indústria que mostraram que o mercado de smartphones de alta tecnologia estava ficando saturado.

O mesmo problema aflige as vendas do iPhone 5, fabricado pela rival Apple.

Shin mostrou pouca preocupação com as perspectivas de vendas para o S4, que chegou às lojas no final de abril. A divisão de dispositivos móveis é a maior geradora de lucro da empresa.