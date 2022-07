Samsung lança versão do Galaxy Note com tela curva

A Samsung Electronics lançou nesta quarta-feira, 9, uma versão do popular smartphone Galaxy Note com uma tela curvada, chegando um passo mais perto de apresentar dispositivos vestíveis com telas flexíveis.

A tela de 5,7 polegadas (14,4 centímetros) do Galaxy tem uma leve curva horizontal e pesa menos que o Galaxy Note 3, permitindo maior conforto ao segurar o smartphone do que outros modelos de tela plana no mercado, disse a operadora de telefonia móvel SK Telecom em uma declaração.

As telas curvas abrem possibilidades para designs dobráveis que podem eventualmente transformar o mercado de smartphones de ponta por permitir que dispositivos móveis e vestíveis assumam novas formas.

A LG Electronics planeja apresentar um smartphone com uma tela curvada verticalmente em novembro, disse nesta semana uma fonte familiar com o assunto.

O novo celular da Samsung, disponível por meio da sul-coreana SK Telecom, a maior operadora de telefonia móvel do país, custa 1,089 milhão de won (equivalente a mil dólares).