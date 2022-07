Samsung lança TV "inteligente" com tela gigante

A sul-coreana Samsung Electronics lançará esta semana uma televisão conectada a internet e com tela gigante, em uma nova etapa para consolidar sua forte presença no setor, anunciou a empresa.

Os novos modelos, que vão de 46 a 75 polegadas, permitem ao usuário navegar pela internet e aproveitar jogos eletrônicos.

Os aparelhos são capazes de reconhecer as demandas vocais ou os movimentos das mãos.

O telespectador pode perguntar "Quais são as partidas de futebol que passarão na televisão hoje?" ou "Quais filmes de ação serão exibidos no fim de semana?" e a tela mostrará as respostas.

De acordo com a empresa, será possível fazer "zoom" na imagem ou mudar de canal com um simples movimento da mão do telespectador.

As televisões "inteligentes" serão vendidas a partir de sábado na Coreia do Sul. A data da venda no exterior ainda não foi determinada. O modelo de 55 polegadas (140 cm) custará seis milhões de wons (4.155 euros).