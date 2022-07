Samsung lança TV de tela curva por R$ 499 mil no Brasil

Em um evento que reuniu a imprensa em São Paulo nesta quinta-feira, 30, a Samsung lançou no Brasil a TV 105S9W, televisão Ultra High Definition com tela curva de 105 polegadas da marca coreana. O aparelho estará nas lojas a partir de dezembro e vai custar R$ 499 mil.

O aparelho tem resolução de 5120 x 2160 e 11 milhões de pixels. Para a imprensa, foram mostradas imagens de esportes radicais, como surfe e esqui, e, graças a resolução, as cores apareceram mais vivas graças à tecnologia UHD, com resolução 4K - que ainda está se popularizando no Brasil, com apenas algumas emissoras e serviços de streaming oferecendo filmes gravados em tal resolução. Também se destaca no aparelho a tela curva, que dá uma imersão ao espectador também por conta do formato de tela, com proporção 21:9, a mesma das telas de cinema.

A Samsung, por conta disso, fez uma parceria com o Vivo TV Fibra, serviço de streaming por fibra ótica da operadora de celular, mas o recurso, por enquanto, se restringe a São Paulo, sem previsão de chegar a Salvador. Além disso, a televisão chega com mais de 500 aplicativos para serem utilizados com o uso da internet. Os alto falantes da 105S9W possuem 160 watts de potência. Foram mostrados os primeiros 15 minutos do filme Os Mercenários 3 e os sons das explosões do longa ficaram nítidos no aparelho.

O aparelho também possui o Evolution Kit UHD, que atualiza conexões e disponibiliza acesso a novos serviços de conteúdos de vídeos sob demanda, evitando que o aparelho fique obsoleto com o surgimento de novas tecnologias.

Por questões estratégicas, a marca não revela a previsão de vendas, nem diz quantas estarão disponíveis para o mercado brasileiro. Contudo, a 105S9W vai ser vendida sob demanda, já que são importadas da fábrica da empresa na Coreia do Sul. A empresa garante que o comprador terá um atendimento exclusivo para a avaliação do ambiente onde será instalada, a entrega e a instalação do produto.

* O jornalista viajou a convite da Samsung