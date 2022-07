Samsung lança três produtos da série Galaxy no Nordeste

A Samsung está trazendo ao Nordeste três novidades tecnológicas: os smartphones SIII Mini, o Galaxy Gran Duos e o Galaxy Câmera. Com o aumento de vendas da marca, no qual o número de penetração da marca no mercado subiu de 22% para 52% em um ano, a empresa pretende investir mais na região. "O mercado do Nordeste está em crescimento e é estrategicamente importante para a marca", afirmou a diretora de Marketing da Samsung, Paula Costa.

Com mais de 100 milhões de unidades vendidas no mundo da série Galaxy S, sendo que 40 milhões são só o SIII, a empresa coreana decidiu fazer a versão compacta do aparelho, que mantém o mesmo design da anterior. O smartphone chega com um processador Dual Core de 1GHz , tela de 4 polegadas, sistema operacional Android 4.1 Jelly Bean e as tecnologias Pop Up Play, que reproduz vídeos em qualquer lugar da tela durante a execução simultânea de outras tarefas, o Smart Stay,que acompanha os olhos do usuário na tela e não deixa o aparelho entrar no modo sleep, e o Direct Call, que realiza ligação automaticamente, bastando levar o telefone à orelha. O produto chega as lojas no valor de R$ 1,199.

O Galaxy Gran Duos é o smartphone para quem quer ter um aparelho com dois chips e todos os recursos disponíveis em um celular top de linha, ao custo de R$ 1,399. "Ele é da categoria premium da empresa, voltado para aquele público que quer ter os chips dos telefones pessoal e de trabalho em um mesmo aparelho", explica Paula Costa.

O modelo tem um processador Dual Core de 1.2GHz, uma tela de 5 polegadas e vem com o Android 4.1 Jelly Bean instalado. A câmera traseira possui resolução de 8MP e a dianteira, 2MP, capaz de gravar filmes em FullHD. Assim com o SIII Mini, o Gran Duos também tem as tecnologias Pop up Play, Direct Call e Smart Stay, além do Smart Alert, que entende quando o usuário está longe e vibra notificando ligações e mensagens perdidas no momento em que ele segura o aparelho.

Fotografia profissional com 3G - A Galaxy Câmera é a única máquina fotográfica no mundo com tecnologia 3G. O usuário pode colocar um chip, ou usar o wi-fi, e utilizar o aparelho para acessar a internet e compartilhar as fotos no momento em que são capturadas. A câmera, que tem um visor LCD de 4,8 polegadas, possui o Android 4.1 Jelly Bean instalado. É possível baixar os aplicativos de redes sociais no aparelho e utilizá-lo para se conectar à internet. Após tirar a foto ou filmar, o usuário pode editar na própria câmera, que possui aplicativos para edição.

A Galaxy Câmera possui as características de uma máquina fotografia profissional. Equipada com lente grande angular de 23 mm, zoom de 21x e sensor de imagem de 16.3 megapixels efetivos, a câmera também possui um menu para usar os recursos de forma inteligente, uma série de 15 modos para personalização e configurações padrão. Um dos modos tira oito fotos em sequência e, automaticamente, seleciona a que ficou melhor. A Galaxy Câmera chega às lojas custando R$ 2.199.