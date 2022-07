Samsung lança smartphone com 5MP na câmera frontal

A Samsung vai trazer ao Brasil, em novembro, o Galaxy Gran Prime, smartphone de dois chips cujo destaque é a câmera frontal, com 5 megapixels de resolução e um maior ângulo de abetura, ideal para selfies.

O Galaxy Gran Primeoferece um ângulo mais abrangente de captura, de 85º contra 70º das câmeras normais em smartphones, permitindo encaixar mais pessoas e mostrar bem o fundo da foto. São duas câmeras, com 8 megapixels (traseira) e 5 megapixels (frontal). As câmeras ainda contam com recurso de foco rápido e seletivo, tornando-as mais nítidas.

O aparelho, que tem 5 polegadas de tela, chega com dois modelos: com e sem televisão digital. O Samsung Galaxy Gran Prime estará disponível com preço sugerido de R$ 829 (com TV Digital) e R$ 749 (sem TV Digital).