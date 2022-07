Samsung lança o Galaxy Tab 3 Lite

A Samsung vai lançar mais um tablet no mercado, o Galaxy Tab 3 Lite, versão mais simples do aparelho homônimo. O aparelho chega com um processador dual-core na frequência de 1,2 GHz, com 1 GB de RAM, rodando a versão 4.2 (Jelly Bean) do Android.

A tela do Tab 3 Lite é de 7 polegadas, com resolução de 1024x600, com 170 pixels por polegada. O tablet chega com 8GB de armazenamento, mas possui um slot para cartão de memória microSD. A câmera traseira tem 2 MP e as conexão são por Wi-Fi e 3G

Ainda não foram divulgados o preço e a data de lançamento.