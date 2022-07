Samsung lança Galaxy Win 2 Duos

A Samsung anunciou nesta terça-feira, 10, uma nova versão do Galaxy Win, o Galaxy Win 2 Duos. O smartphone apresenta uma câmera frontal de 2MP, contra a câmera VGA de sua primeira versão. A tela WVGA é de 4,5 polegadas e o processador Quad Core de 1.2 GHz. A câmera traseira tem 5MP.

O aparelho vem com memória interna de 8GB, e memória RAM de 1GB, além de oferecer a opção de usar o Micro SD com memória expansível até 64GB. O Galaxy Win 2 Duos vem com pintura metalizada nas bordas e tem 8,8 milímetros de espessura e pesando apenas 130 gramas.

Os preços sugeridos são de R$ 779 (com TV Digital) e R$ 729 (sem TV Digital).