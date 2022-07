Samsung lança Galaxy S6 e promete aparelho mais avançados

A Samsung apresentou neste domingo em Barcelona a nova geração de seu telefone top de linha, o Galaxy S6, que terá duas versões: uma com tela lisa e outra com tela de bordas curvas (Galaxy S6 Edge).

Na véspera da inauguração do Mobile World Congress (MWC), a empresa sul-coreana mostrou os detalhes do aparelho e indicou que sua plataforma de pagamentos móveis Samsung Pay começará a funcionar no meio do ano na Coreia do Sul e Estados Unidos.

No S6, a Samsung repete a jogada do Note 4: haverá dois modelos disponíveis, um com tela tradicional e outro com as bordas laterais curvadas.

As duas versões mantêm o tamanho da tela de seu antecessor S5, 5,1 polegadas, apesar de terem resolução maior, de 2.560x1.440 pixels, uma densidade de 577 pixels por polegada.

No caso do Galaxy S6 Edge, as bordas laterais permitem funções adicionais, como ter acesso direto aos contatos favoritos.

A câmera traseira de ambos tem 16 megapixels e tem tecnologia de estabilização de imagem, enquanto a frontal é de 5 mpx. Ambas têm abertura de f/1.9.

Seu coração está composto de um processador Exynos 7 de oito núcleos e 64 bits que é 20% mais rápido que o do Note 4, memória RAM de 3 giga e capacidade de armazenamento de 32 GB (haverá versões de 64 e 128 GB).

A Samsung integrou uma bateria de 2.600 mAh que aguenta 12 horas de navegação wi-fi e 11 horas de LTE. Além disso, pode ser carregado sem fio e com uma carga de 10 minutos aguenta quatro horas de uso.

Galaxy S6 introduz certas mudanças significativos para o alto padrão de telefonia da Samsung: em primeiro lugar, a mudança da cobertura plástica para uma de vidro temperado com bordas metálicas.

Também o divórcio do fabricante de chips Qualcomm: a Samsung confia exclusivamente em seu processador Exynos e renunciou à versão do telefone com coração Qualcomm.

O Galaxy S6 sairá à venda em 10 de abril em 20 países nas cores azul, dourado, verde, pretoe branco. O preço médio não foi divulgado.

Em uma apresentação com pouca surpresa, pois as características dos novos Galaxy já tinham vazado, a Samsung anunciou que chegou a um acordo com Visa e MasterCard, além de com alguns bancos, para implantar seu sistema de pagamentos Samsung Pay.

A Samsung fechou 2014 como a companhia que mais smartphones comercializou (318,2 milhões, segundo a empresa de consultoria IDC), suas vendas só cresceram 0,6% e no último trimestre caíram 11 %, número tímido em comparação com os aumentos de Lenovo (54,1 %), Huawei (50,4 %) e sua principal rival Apple (25,5 %).

A concorrência causou estragos para Samsung não só no alto padrão, onde os novos iPhones fizeram a Apple bater recordes, mas também nos segmentos mais econômicos do mercado nos quais as marcas chinesas (Lenovo, Xiaomi, ZTE e Huawei) dificultaram o caminho da empresa sul-coreana.

"É um mercado superpovoado, vocês se deram conta disso. Nós também. Nosso objetivo foi fazer os telefones mais lindos da história da Samsung e os mais avançados do mundo", afirmou o CEO da companhia, JK Shin.