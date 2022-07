Samsung Galaxy S III 4G chega ao Brasil

A Samsung anunciou, nesta quinta-feira, 13, o lançamento do Samsung Galaxy S III 4G no Brasil ainda em 2012, a previsão é chegar antes do Natal. Este será o segundo smartphone com tecnologia 4G no País. O primeiro, fabricado aqui mesmo no Brasil, foi o Motorola RAZR HD, lançado em setembro.

As características do Samsung Galaxy S III é exatamente igual ao que já existe no Brasil, apenas com as mudanças de adaptação que envolvem o hardware para a tecnologia 4G. O smartphone vem com o sistema operacional Android 4.1, tela de 4,8 polegadas, memória interna de 16 GB e câmera de 8 megapíxels.

O preço sugerido do aparelho é de R$ 2.400 e estará disponível na cor prata.