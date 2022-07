Samsung e Apple continuam dominando mercado de smartphones

A Samsung e Apple perderam mercado primeiro trimestres deste ano, segundo novo levantamento da consultoria International Data Corporation (IDC), divulgado nesta quinta-feira, 25. A LG e a Lenovo, por exemplo, venderam mais que o dobro de smartphones do que o mesmo período do ano passado.

Apesar do crescimento de outras empresas, a Samsung e a Apple continuam liderando. A marca coreana ainda vende o dobro de aparelhos que a concorrente americana. Outras duas empresas, a Motorola e a BlackBerry tiveram desempenhos aquém do esperado e estão em situação delicada no mercado.

Confira abaixo o market share das empresas:

Samsung - 30,4%

Apple - 13,1%

LG - 5,1%

Lenovo - 4,7%

ZTE - 4,2%

Outros - 42,4%