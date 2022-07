Samsung coloca à venda primeiro smartphone de tela curva

O grupo sul-coreano Samsung lançou nesta quinta-feira em seu mercado nacional um smartphone com tela curva, uma inovação tecnológica com a qual quer reafirmar sua posição de número um mundial no setor dos smartphones.

O Galaxy Round, um dispositivo de 5,7 polegadas (14,48 cm) com tela curva, é vendido desde o meio-dia desta quinta-feira, 10, na Coreia do Sul, informou a SK Telecom, primeira operadora do país e distribuidora deste novo smartphone.

O desenvolvimento das telas curvas, que são mais leves e finas que as conhecidas até agora, está engatinhando. O objetivo que se persegue é criar telas flexíveis que podem ser enroladas ou dobradas.

O Galaxy Round tem integrado o sistema operacional Android, do Google, e seu preço de venda é de 1,08 milhão de wons (745 euros, 1.000 dólares), informou a Samsung, que não informou quando será possível adquiri-lo fora da Coreia do Sul.

Sua forma está adaptada "à curvatura da mão, e engloba confortavelmente a bochecha e a orelha", explicou a SK Telecom em um comunicado.

Para que uma tela realmente possa ser flexível, se retorça ou enrole, é preciso que os demais componentes do telefone, como a bateria, também o sejam, algo que até o momento não foi possível.