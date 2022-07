Samsung apresentará novo tablet de 8 polegadas

A empresa sul-coreana Samsung Electronics apresentará esta semana em Barcelona, na Espanha, um novo tablet com tela de oito polegadas (20 cm) de diagonal que pretende competir com o mini iPad da americana Apple.

O Galaxy Note 8.0, que funciona com o sistema Android do Google, é o maior dos Galaxy Note, um aparelho no meio do caminho entre o tablet e o smartphone.

Os usuários chamam o aparelho de "phablet" (contração de phone e tablet em inglês), mas a Samsung destaca que é um tablet.

O Galaxy Note 8.0, que será apresentado no Mobile World Congress de Barcelona, que começa segunda-feira, deve chegar às lojas no segundo trimestre.

A tela do Galaxy Note 8.0 poderá ser dividida em duas para visualizar dois aplicativos ao mesmo tempo.

O mercado de tablets de tamanho intermediário já conta com o mini iPad (7,9 polegadas), o Nexus 7 do Google (7 polegadas) e o Kindle da Amazon (7).