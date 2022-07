Samsung anuncia o relógio Galaxy Gear

A Samsung anunciou, nesta quarta-feira, 4, o relógio inteligente Galaxy Gear. O gadget foi apresentado na feria de eletrônicos IFA e chega com uma tela de 1,63 polegadas super Amoled (igual ao dos smartphones Galaxy), com resolução de 320x320 pixels e um processador Exynos single-core de 800MHz.

O Galaxy Gear tem uma câmera de 1.9MP, alto-falante e dois microfones, sendo possível gravar vídeos curtos de 720p. Quem tem um celular da série Galaxy também poderá realizar ligações telefônicas por ele, além de controlar a reprodução de músicas.

No lançamento, o relogio inteligente será compatível com os recém-lançados Galaxy Note 3 e Galaxy Note 10.1 ediçã 2014. Futuramente, a Samsung vai liberar uma atualização para rodar com o Galaxy S4, o SIII e o Galaxy Note II.

O lançamento também sinaliza que a gigante sul-coreana é mais do que uma rápida seguidora da Apple, em termos de inovação. A empresa está se preparando para lançar um novo iPhone na próxima semana, mas ainda deverá lançar algum dispositivo para usar junto ao corpo.

"É um dispositivo complementar que nos manterá constantemente conectados", disse o vice-presidente-executivo de Marketing da Samsung, Lee Young-hee a jornalistas em Seul, antes do lançamento do smartwatch.

"Isso vai aumentar a experiência do usuário com o Galaxy Note 3 ... e com isso, pretendemos criar uma nova tendência de estilo de vida, inicialmente com foco em jovens criadores de tendências e ícones de estilo".

O Gear é feito de aço inoxidável, e será lançado em seis cores custando US$ 299. Ele começará a ser vendido no dia 25 de setembro na maior parte do mundo, mas não há previsão de quando vai chegar ao Brasil.