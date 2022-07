Salvador terá evento para lançamento de Diablo III

A Saraiva Mega Store, no Salvador Shopping, vai ter um evento de lançamento do game Diablo III para os consoles nesta segunda-feira, 02, às 20h. Os gamers vão poder comprar o jogo para PS3 e Xbox 360 ainda na pré-venda e ganhar uma camisa. Além disso, a Saraiva vai disponibilizar consoles para o jogo ser testado e brindes serão sorteados. Diablo III chega por R$ 159.

Assim como a versão de PC, as cópias de "Diablo III" para Playstation 3 e Xbox 360 chegam com dublagem e legendas em português. Uma das principais características da versão para os consoles é a possiblidade de se jogar no modo multiplayer offline.

Em Diablo III, a história se passa anos depois dos eventos de "Diablo II". Os demônios Mephisto, Diablo e Baal foram derrotados, mas a Worldstone, que protegia o mundo tanto das alturas celestiais como das profundezas do inferno, foi destruída, e o Mal ameaça novamente Tristram.

Controlando uma das cinco classes diferentes de personagens, o jogador vai cumprindo missões - tanto aqueles que fazem parte do roteiro com as que surgem aleatoriamente -, ganhando novos equipamentos e habilidades ao longo do tempo.

Confira o trailer do game