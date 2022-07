Salvador recebe V Fórum da Internet no Brasil

Salvador vai receber, de 15 a 17 de julho, o V Fórum da Internet no Brasil e Pré IGF Brasileiro 2015 (https://forumdainternet.cgi.br/). O encontro gratuito vai debater quatro temas principais: desafios da inclusão digital, economia da Internet, cibersegurança e confiança, Internet e direitos humanos. O evento acontece no Fiesta Convention Center (Av. Antonio Carlos Magalhães, 741, Itaigara).

O V Fórum reunirá representantes dos setores governamental, empresarial, acadêmico, organizações da sociedade civil, técnicos, estudantes e usuários de Internet. Entre os palestrantes confirmados, estão o embaixador Benedicto Fonseca (Ministério das Relações Exteriores), coronel Ricardo Camelo (CDCiber - Centro de Defesa Cibernética do Exército Brasileiro), Bruno Magrani, (Facebook), Marcel Leonardi (Google), Jefferson D'Avila de Oliveira (secretário de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações), Marcos Souza (diretor de Direitos Intelectuais do Ministério da Cultura), Irina Karina Bacci (Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos do Governo Federal), Maria Helena Bonilla, (UFBA) e Nelson Pretto (UFBA), além dos conselheiros do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), que organiza o evento.