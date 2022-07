Salvador recebe evento gratuito que discute mercado de games

A capital baiana receberá, na próxima segunda-feira, 5, o Map Dev de Games Bahia (Mapeamento de Desenvolvedores de Games da Bahia), no Centro Municipal de Inovação de Impacto Colabore, localizado no Parque da Cidade.

O evento, que é uma realização das empresas de games Strike Games, Argonauta e Virtualize, apresentará um diagnóstico do mercado de games na Bahia, além de discutir o desenvolvimento do setor baiano de tecnologia e inovação.

O Map Dev de Games Bahia tem o objetivo de unir os desenvolvedores e instituições para formar parcerias e pensar estratégias conjuntas para fortalecimento do mercado local.

A programação conta com um momento para network e, logo após, a divulgação do diagnóstico sobre o mercado de games, com as presenças da professora e pesquisadora da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Lynn Alves, e, Carmem Lima, professora e pesquisadora da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e Desenbahia. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site Sympla.

Quem também estará presente é a Associação Baiana de Games e Animação (Gama), que falará sobre a importância do coletivismo para o fortalecimento da área de games na capital baiana e no estado.