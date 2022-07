Salvador já conta com serviço do Google Street View

Nesta terça-feira, 14, Salvador começou a fazer parte da lista de 77 cidades brasileiras mapeadas pelo programa Google Street View. Através dele, é possível ter acesso a imagens em 360º e 290º de diversos pontos da cidade, digitando somente o endereço.

A inclusão da capital baiana e de mais 77 cidades brasileiras faz parte do plano da empresa de mapear 90% das ruas do País, iniciado em 2010. No interior, a ferramenta também pode ser usada para visualizar endereços nas cidades de Lauro de Freitas, Camaçari, Feira de Santana, Camaçari, Itabuna, Porto Seguro, Ilhéus e Ipirá.

De acordo com o Google, o serviço de mapeamento com imagens panorâmicas foi lançado em 2007, nos Estados Unidos. Este ano, além de Salvador, as cidades de Recife, Natal, Fortaleza e Brasília também vão faze parte da lista das cidades mapeadas.

Navegando - Para ter acesso as fotos, basta digitar o endereço desejado no campo de pesquisa na página. Após informar o endereço, o programa abre uma página com um marcador especificando o endereço procurado no mapa, basta clicar no marcador e depois na opção "vista da rua".

Por meio do programa, o internauta pode percorrer toda a rua e localizar o endereço procurado através das imagens em alta resolução do local.