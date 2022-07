Saiba testar novo Gmail, com mais recursos de privacidade e segurança

A Google anunciou esta semana mudanças na sua ferramenta de e-mail, o Gmail. A companhia criou uma nova funcionalidade denominada “modo confidencial do Gmail”. A nova versão é a maior atualização do aplicativo nos últimos anos e traz recursos adicionais que permitem maior controle sobre as mensagens enviadas.

Segundo o site especializado Statista, o Gmail é o segundo aplicativo de correio eletrônico mais popular do mundo, ficando atrás apenas do utilizado no Iphone da Apple. A medida é uma iniciativa do conglomerado em um momento em que a capacidade das plataformas digitais de proteger os dados dos usuários é questionada, especialmente em razão do escândalo envolvendo o Facebook e a empresa de marketing digital britânica Cambridge Analytica.

Novas funcionalidades

No modo confidencial do Gmail, o usuário pode, por exemplo, criar data de validade para uma mensagem enviada, que é deletada no prazo determinado. Outro recurso possibilita que o detentor de uma conta apague uma mensagem já enviada. A possibilidade de apagar conteúdos enviados já existe em aplicativos como Whatsapp. Já o “prazo de validade” é um dos recursos de outro mensageiro, o Telegram.

O novo Gmail permite novas formas de autenticação. Entre elas está a necessidade de um código adicional que o remetente deve disponibilizar ao destinatário para que ele possa abrir a mensagem e ter acesso ao conteúdo.

O detentor de conta pode controlar também ações do destinatário com o e-mail. Há a possibilidade de proibir, por exemplo, que a pessoa encaminhe, imprima, copie ou baixe a mensagem. “Isso ajuda a reduzir o risco de informações confidenciais serem compartilhadas com as pessoas erradas”, explica o vice-presidente de gestão de produtos, David Thacker.

Como testar

O “novo Gmail”, contudo, ainda não está sendo oferecido pela Google aos usuários que já dispõe do aplicativo. Para testar, ou migrar definitivamente para a nova versão, o detentor de uma conta precisa alterar as configurações, em procedimento bastante simples.

No canto superior direito, há um botão chamado “configurações” (ou “settings” para quem usa a versão em inglês”). Ao apertar, abrirá um menu em que há a opção “testar novo Gmail”. Clicando nesta alternativa, o usuário é direcionado para o aplicativo atualizado, podendo escolher entre os modos padrão, confortável ou compacto.