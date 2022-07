Saiba quais foram as senhas mais comuns de 2014

Com tantas senhas para decorar, desde a verificação de e-mails, desbloqueio do telefone e da conta no banco, pode parecer tentador usar uma palavra óbvia e inesquecível para não perder tempo guardando tantos "passwords".

Se você é culpado de fazer isso, relaxe. Você não está sozinho. Relatório da empresa americana SplashData, que desenvolve software de gerenciamento de senhas, mostra que "123456" foi a senha mais popular en 2014, desbancando a 'campeoníssima' "password", que ficou em segundo lugar.

Em terceiro, quarto e quinto lugares ficaram "12345", "12345678" e "qwerty". A empresa, que tem sede em Los Gatos, Califórnia, analisou arquivos contendo milhões de senhas roubadas publicadas na internet.

Entre as combinações preguiçosas estão também "fácil adivinhação", "futebol" e "Batman". Confira as 25 senhas mais comuns:

PIORES SENHAS DE 2014 1. 123456 14. abc123 2. password 15. 111111 3. 12345 16. mustang 4. 12345678 17. acesso 5. qwerty 18. sombra 6. 1234567890 19. master 7. 1234 20. michael 8. baseball 21. superman 9. dragão 22. 696969 10. futebol 23. 123123 11. 1234567 24. batman 12. macaco 25. trustno1 13. letmein