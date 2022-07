Saiba como testar a velocidade da banda larga

Desde 1º de novembro, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) ampliou os valores mínimos exigidos sobre as velocidades de banda larga fixa e móvel entregues pelas prestadoras de serviço. Pelas regras da Anatel, a média mensal de velocidade deve ser de 80% do valor contratado e a velocidade instantânea durante a medição precisa ser, de no mínimo, 40%.

Em outras palavras, quando você contrata um plano de internet de 10 MB, a empresa deverá, obrigatóriamente, entregar, em média, 8 mb no fim do mês. Contudo, durante o teste de velocidade instantânea, a empresa é obrigada a entregar uma média de, no mínimo, 4 MB.

Para testar, na prática, essa matemática de velocidades, o usuário pode utilizar alguns sites e aplicativos para medir a velocidade instantânea e saber, de fato, se a operadora entrega o mínimo exigido.

Confira três opções:

1ª) A Entidade Aferidora de Qualidade de Banda Larga (EAQ), subordinada ao Ministério das Comunicações, oferece um teste no site https://www.brasilbandalarga.com.br/ ou para aplicativos móveis no Google Play (Android) ou na Apple Store.

2ª) Já Comitê Gestor da Internet (CGI) oferece, por meio do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br (NIC), o simet.nic.br, ferramenta que faz medições de download, upload, entre outros. Para baixar para Android, clique aqui. A opção para Apple pode ser baixada neste link.

3ª) Muitas vezes sugerido pelos próprios técnicos das prestadoras, o speedtest.net é um site que oferece os mesmos recursos acima, tanto via web quanto por dispositivos móveis. Contudo, o site é em inglẽs. (Android | Apple)

O que os programas medem:

Velocidade instantânea: velocidade de upload e download apurada no momento da utilizaçãod a internet pelo usuário;

Velocidade média: média das medições de velocidade instantânea apurada durante o mês;

Latência: período da transmissão de ida e volta de um pacote (entre a casa do usuário e o serviço que faz a medida);

Jittler / variação de latência: instabilidade na recepção da informação (qualidade da transmissão do pacotes de dados);