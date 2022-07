Rockstar revela trailer Grand Theft Auto Online. Assista!

A Rockstar divulgou nesta quinta-feira, 15, o trailer de Grand Theft Auto Online. Assista abaixo em português:

O game dará total liberdade ao jogador, que poderá fazer parte de gangue ou andar sozinho pela cidade de Los Santos. Grand Theft Auto Online será gratuito para quem comprar o GTA V, que será lançado no Brasil com legendas em português no dia 19 de setembro, para PS3 e Xbox 360.