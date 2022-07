Rockstar divulga vídeo com o gameplay de GTA V

A Rockstar divulgou nesta terça-feira, 9, um vídeo com o gameplay de GTA V. Confira abaixo:

Em relação aos títulos anteriores da franquia, o que se vê de mudança é o mapa no canto inferior esquerdo, que, em ver de ter o formato redondo, é retangular. O vídeo também mostra que poderemos tatuar os personagens da forma que quisermos, mantendo as características de customização que já faz parte da série, apesar de ter sido deixada um poudo de lado em GTA IV. Também chama a atenção o golfe, o mergulho e a caça, que devem fazer parte dos tradicionais minijogos presentes no game. Os gráficos são de tirar o fôlego e o game tem tudo para disputar prêmios de melhor jogo do ano.

O game vai se passar na cidade de Los Santos e terá, pela primeira vez na série, um trio de protagonistas: Michael, Franklin e Trevor. Eles vão ter que se reunir para sobreviverem em diversas missões. Segundo a Rockstar, o mapa da cidade é maior do que a de Red Dead Redemption, GTA: San Andreas e GTA IV juntas. Ou seja, serão horas para o gamer finalizar os objetivos principais e as missões secundárias.

GTA V tem previsão de lançamento para 17 de setembro para PS3 e Xbox 360.

