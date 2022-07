Rocksmith 2014 já está disponível para Xbox One e PS4

O game musical Rocksmith 2014, da Ubisoft, já pode ser comprado via Xbox Live, para Xbox One, e PSN, versão do PS4, no Brasil.

No jogo, é possível tocar uma guitarra de verdade no videogame, utilizando-a como um controle. Para isso, é necessária a utilização de um cabo especial que transforma o sinal analógico em digital, chamado Real Tone, que pode ser comprado separadamente ou com o game em mídia física.

Com mais de 50 músicas na edição de 2014 - entre elas - a partir de dezembro, vão estar disponíveis músicas de Jimy Hendrix como Bold as Love, Fire, Little Wing e Maniac Deprresion. Até 31 de janeiro de 2015, elas serão grautuitas. A partir desta data, será preciso comprá-las.

Uma das novidades para os consoles da nova geração é a funcionalidade integrada de transmissão e captura para que os jogadores possam gravar e compartilhar seus melhores desempenhos, além de personalizações da afinação pelo Tone Designer. O jogo roda com resolução de 1080p.

No PlayStation 4, Rocksmith 2014 está habilitado a uma função de jogo remota, Remote Play, por meio do videogame portátil PlayStation Vita, que pode ser usado para visualizar as músicas de outra maneira e que não exige qualquer pontuação para ter acesso.

Os jogadores que trocaram de console podem importar gratuitamente os DLCs adquiridos anteriormente se utilizarem videogames do mesmo fabricante - de Xbox 360 para Xbox One e de PS3 para PS4.