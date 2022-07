Rock in Rio será tema de Angry Birds

Angry Birds terá uma versão com o Rock in Rio como tema. O jogo para smartphones e tablets terão novos personagens, criados exclusivamente para a edição, e os cenários terão a Cidade do Rock, local do festival, como ambiente. O game estará disponível a partir do dia 9 de setembro para Apple e Android.

No game, o usuário tem que arremessar um pássaro para destruir construções e eliminar os inimigos, no caso, o porcos. A franquia já ganhou versões com Star Wars e a animação Rio como temas.