Robin Williams será homenageado no game Zelda

O ator Robin Williams, morto na semana passada, será homenageado pela Nintendo no próximo jogo da personagem Zelda. Mais de 100 mil pessoas assinaram uma petição sugerindo a inclusão do ator no jogo.

O motivo da homenagem é que Willians era tão fanático pelo jogo que batizou a filha com o nome Zelda. "Robin Willians amou a Nintendo. Nossos corações estão com a família dele e, especialmente, Zelda Williams. Agradecemos o apoio dos jogadores e vamos homenageá-lo em um próximo jogo", disse a empresa em um comunicado.

O personagem de Zelda deve ter o nome do ator. Esta será a primeira vez que um game da Nintendo vai homenagear uma pessoa. Robin Williams também estará presente como personagem não-jogável de World of Warcraft, da Blizzard Entertainment.