Resident Evil 6 chega às lojas do País nesta quinta

O game Resident Evil 6, um dos mais esperados do ano, chega as lojas brasileiras nesta quinta-feira, 4, para os videogames Xbox 360 e Playstation 3. O jogo vendido no País terá legendas em português e vai custar R$ 199,90.

Residente Evil 6 é o nono jogo da série de terror em 3ª pessoa que inspirou o filme homônimo. A nova trama têm três histórias protagonizadas por três personagens principais distintos - Leon S. Kennedy, Chris Redfield e Jake Muler, sendo que cada um deles está acompanhado por um parceiro, cada qual com as suas respectivas características. Todos eles seguem a linha de títulos anteriores, e devem enfrentar diversos zumbis e mutantes (J'avos), criados a partir de uma nova ameaça biológica, o C-vírus.

Além da nova edição do game, também chegam às lojas duas coletâneas especiais. A primeira, Resident Evil 6 Archives (Xbox 360), vem com o jogo, um DVD com o filme Resident Evil: Degeneração e vouchers que dão direito ao download gratuito de outro jogos da franquia, como Resident Evil 4 (em HD), Resident Evil 5 Gold Edition e Resident Evil Code: Veronica (em HD).

Já o segundo, Resident Evil 6 Anthology, para o PS3, vem com o jogo e códigos para download dos clássicos Resident Evil Director's Cut, Resident Evil 2, 3, 4 (em HD) e Resident Evil 5 Gold Edition, disponíveis na PlayStation Network.