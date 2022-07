Remake de clássico do Mega Drive será lançado em setembro

Castle of Illusion HD, o remake do jogo homônimo do Mega Drive, estará disponível para download no dia 3 de setembro, na Playstation Network (PSN), e, no dia seguinte, no Xbox Live e PC. Quem comprar na pré-venda da PSN vai receber também a versão original do game, lançada em 1990. Na PSN Brasileira, o jogo custará R$30,99.

Em Castle of Illusion, Minie é sequestrada pela bruxa bruxa Mizrabel, que quer roubar a juventude dela. Mickey então parte em uma jornada para salvá-la. Os gráficos e a jogabilidade chamaram a atenção do game na década de 90. Por isso, o remake, com os gráficos muito melhores, é bem vindo.

Confira o trailer do game abaixo: