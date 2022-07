Relógio de pulso faz contagem regressiva até a morte

Imagine se alguém te dissesse que você tem apenas 1 ano de existência... Como esta informação mudaria sua vida? É desta forma que o Tikker - The happiness watch (o relógio da felicidade, em tradução livre) se apresenta para o internauta. Acontece que para considerá-lo um relógio da felicidade é necessário um certo exercício de subjetividade já que o Tikker é, nada mais nada menos, que um relógio de pulso que faz a contagem regressiva até a data da morte do seu dono.

Por isso mesmo os seus criadores tentam convencer as pessoas a comprar a ideia argumentando que a vida é curta e deve ser vivida com intensidade, daí que o relógio estaria lembrando o tempo todo de que se deve aproveitar cada minuto do tempo que resta a cada um. Ainda segundo a página, usar um Tikker é uma afirmação ao mundo de que sua grande prioridade na vida é viver.

O usuário terá no pulso um visor apontando quanto tempo de vida lhe resta em anos, meses e dias. A contagem também acontece em horas, minutos e segundos. O relógio também mostra a hora local.

Captando apoio no site de financiamento coletivo Kickstarter, o gadget precisa de US$ 25 mil para ser viabilizado e até por volta das 16h45 desta terça-feira, 8, já havia reunido quase US$ 21 mil a 23 dias do fim do prazo especificado no site. Na página oficial é possível comprar o Tikker por US$ 59 e, segundo os criadores do equipamento, os primeiros relógios serão enviados a partir de abril de 2014.