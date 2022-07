Relógio da Motorola será lançado no Brasil por R$ 800

O Moto 360, relógio inteligente da Motorola, vai chegar ao Brasil custando R$ 800. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 5. O relógio pesa 49 gramas, tem tela redonda de aço inoxidável e visor de 1.56 polegada com resolução de 320 x 290 pixels.

O aparelho roda o Android Wear - sistema operacional desenvolvido para relógios inteligentes -, tem 512MB de memória Ram e 4 GB de armazenamento interno. Com o sistema Bluetooth 4.0, é possível conectar o relógio com o smartphone, recebendo notificações. O relógio também funciona com comando de voz e chega com duas pulseiras nas cores preta e cinza.