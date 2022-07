Redes sociais funcionam como sites de concentração política

Um estudo do Pew Research Center destaca que as redes sociais online viraram pontos de concentração política nos Estados Unidos.

De acordo com o estudo, que tem o título "Compromisso Cívico na Era Digital, 39% dos americanos adultos se envolveram em atividades políticas em comunidades da internet durante a campanha presidencial de 2012.

Em comparação, apenas 26% utilizaram as redes sociais de qualquer forma durante a eleição de 2008.

"O americano típico que é politicamente ativo se envolve com conteúdos políticos em um amplo espectro de lugares: online, offline e em espaços de redes sociais", disse Aaron Smith, pesquisador do Pew Research Project, autor do documento.

"As redes sociais oferecem um espaço para indivíduos apaixonados com temas que compartilham e apaixonam outros. E seu compromisso com estes temas geralmente é filtrado com outros aspectos de suas vidas", destacou.

As descobertas, feitas com uma pesquisa telefônica durante o período de três semanas em 2012, revelaram que 43% dos adultos americanos desejam saber mais de um tema baseado em informações obtidas em uma rede social, enquanto 18% se viram estimulados a atuar.

As pessoas em boa situação financeira ou com formação universitária são mais propensas a ter atuação cívica e política, tanto online como offline, que aquelas de menor renda ou com menos anos de estudo, afirma o estudo.

"Apesar das esperanças de que a internet possa mudar a natureza fundamental da participação política, continua acontecendo que aqueles com mais estudos e em melhor posição econômica são mais propensos a tomar parte da vida cívica", disse Smith.

As redes sociais online atuam como fóruns políticos, mas a maior parte das discussões cotidianas e contribuições de campanha acontecem offline, destaca o estudo.