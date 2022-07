Rede social reúne mães para trocar histórias e experiências

De incertezas na primeira gestação às dúvidas de como lidar com a menarca das filhas pré-adolescentes, a rede social mamaes.com reúne mães interessadas em compartilhar experiências e informações sobre a maternidade. A ideia nasceu como um presente do empresário Rodolfo Elsas para sua esposa, Isadora Meyer, mãe de duas meninas. A página, criada em setembro, já possui duas mil pessoas inscritas. Mas a meta do criador é chegar a 50 mil usuários até o final do ano.

"O objetivo é ter todas as mães do Brasil conectadas na rede!", espera Rodolfo, que também criou uma versão para mídias móveis, como smartphones e tablets.

Rodolfo Elsas desenvolveu o mamaes.com depois de perceber que sua esposa, Izadora, quando tinha alguma dúvida sobre maternidade, recorria às redes sociais ou buscava informações em blogs. Segundo o empresário, inicialmente a proposta era criar uma rede social para mulheres, mas Izadora foi quem deu a ideia de focar no universo das mães.

Apenas mães podem participar e segundo Izadora, são elas que "mandam" na rede. Inclusive, para que pais possam entrar também, seria preciso abrir uma consulta, através de enquete, às usuárias. Izadora não descarta essa possibilidade, embora não tenha previsão se irá abrir a rede para os homens.

Izadora Meyer deixou sua carreira como secretária executiva em uma grande empresa para cuidar das duas filhas pequenas. Mas sua nova profissão (mãe em tempo integral) também exigia muitos cuidados e ela estava sempre conectada à internet buscando informações em fóruns para tirar dúvidas da rotina materna.

Com o desenvolvimento da rede, além de ajudar outras mães, estando sempre presente entre os internautas, Izadora pôde voltar ao trabalho, gerenciando o mamaes.com, ao mesmo tempo em que fica perto das filhas, em casa. "Estou vivendo este momento da maternidade com filhas pequenas e com certeza isso faz com que a dedicação ao site seja muito verdadeira," acredita.

Inspiração

O processo de criação do mamaes.com foi baseado em outra rede social, o Facebook, para que fosse mais fácil para as mães utilizarem sem precisar se adaptar a outras plataformas, embora a nova rede tenha ferramentas exclusivas como a sessão de classificados e perguntas e respostas.

A rede social tem a funcionalidade de qualquer outra, pode-se criar eventos, reuniões das mães, lançamentos de negócios, divulgação de aniversários das crianças, entre outros. Há ainda páginas para grupos fechados, como "viaje com seu filho" e "mães solteiras", onde as usuárias podem discutir temas de interesse com privacidade.

Galerias de fotos de momentos especiais dos pequeninos também podem ser vistas no mural da rede, mas as postagens e fotos têm a opção de serem privadas, compartilhadas com amigos e familiares ou públicas, o tipo de postagem que todas as pessoas que acessam a rede podem ver.

Todo conteúdo é moderado pelos criadores da rede, que vetam postagens de outros assuntos que não seja a maternidade, assim como também monitoram os cadastros feitos, garantindo a segurança das usuárias e de seus dados.

Há ainda espaço para divulgar trabalhos artesanais e itens à venda, como uma forma de estimular as mulheres que optam em ser mães em tempo integral a continuarem ativas no mercado de trabalho. Grande parte do que está nos classificados da rede são produtos como artigos femininos, roupas infantis, brinquedos, kits maternidade e utilitários.

Um perfil de suporte foi criado para ajudar as usuárias a utilizar a rede, a movimentar seus perfis e gerenciar as ferramentas.

Papel das mamães

A união e o compartilhamento de experiências e dúvidas são constantes entre as usuárias. As mais experientes passam seus conhecimentos para as mães de primeira viagem e estas às gestantes. Algumas mães postam artigos de médicos ou reportagens de pesquisas científicas com assuntos que envolvam pediatria e maternidade.

Segundo Izadora, a primeiras dúvida que surgiu entre as internautas foi em relação a dentição das crianças e ela logo indicou o dentista das filhas. Bebês que não dormem à noite também geram inúmeros debates. Izadora enfatiza que "é um sonho para as mães que os bebês consigam dormir e por isso sempre estamos em busca de uma dica que possa dar certo".