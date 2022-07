Rede social remunera usuários

Um livro negado por um editor e, a partir daí, surge uma rede social que remunera os usuários. Foi assim que surgiu o Teckler. Claudio Gandelman, o criador do site, havia escrito uma obra e ofereceu a um editor amigo para publicação. Ele foi sincero e disse que era mais barato importar um livro do que publicar algo de um escritor ainda desconhecido. "Pensei então em criar um lugar onde as pessoas pudessem escrever sobre o que quisessem e fossem remuneradas por isso", contou Gandelman. Esse foi o primeiro passo para a criação do Teckler, que está no ar desde maio e já está em 164 países, em 13 idiomas.

A rede social permite que o usuário insira textos, áudios, vídeos e imagens sobre qualquer tema. Além disso é possível compartilhar o conteúdo no Facebook, Google+, LinkedIn ou Twitter. A partir de determinado número de visualizações, o autor ganha 70% da publicidade. Nesses poucos mais de três meses de funcionamento da rede, o valor mais alto já pago para um usuário foi de US$ 30 dólares (cerca de R$ 65 reais, a dependar da cotação da moeda americana).

"Queremos pagar cada vez mais, pois quando estivermos pagando muito bem, estaremos ganhando também", disse o executivo. Uma conquista a rede social já teve: venceu o WSA - World Summit Award na categoria e-Media & Journalism.

O leitor não precisa clicar em nada para contabilizar o acesso para o usuário do Teckler, já que o valor é pago de acordo com os pageviews. O carioca Vitor Clemon, que escreve sobre tecnologia na rende, já faturou US$ 10 dólares, pois seus tecks (como são chamadas as postagens) chegaram a 50 mil pageviews. Os valores variam de acordo com o anunciante, podendo ser de US$ 0,10 a US$ 15 por mil pageviews.

Clemon primeiro criou um perfil genérico para entender a ferramenta. Hoje, administra cinco perfis, dentre eles um em que posta anonimamente, pois fala do cotidiano das pessoas ao redor. "Não tenho pretensão de ficar rico ou tornar o negócio como uma fonte de renda principal ou até mesmo secundária. O dinheiro serve mais como um reconhecimento", disse.

Usando a ferramenta - À primeira vista, o Teckler é um pouco confuso, com categorias de um lado e uma lista de postagens, as mais recentes, do outro. Você pode filtrar a lista para mostrar apenas textos, vídeos, imagens ou áudio.

A partir do momento em que você começa a fazer seus próprios tecks, a rede social fica mais familiar, assemelhando-se a um blog. É possível decidir o formato e o alinhamento das fontes. O usuário deve também escolher até dois assuntos em uma lista com categorias tipo arte/cultura, relacionamentos etc, e cinco tags para acompanhar a postagem.

Como toda rede social, é possível seguir e ser seguido. O Teckler, é claro, tem a premissa de que o conteúdo postado na rede seja criação do próprio usuário, não sendo permitido plagiar conteúdo de nenhum outro lugar ou autor.