Rede social estimula troca de objetos e consumo consciente

"A verdadeira rede social", diz um dos slogans do Doabox (www.doabox.com.br), criado por Mauro Mattedi e o amigo, programador, Adriano Silva. Lançado em 2 de setembro, o site visa estimular a troca de utensílios entre as pessoas e reforçar a ideia do consumo consciente.

A ideia de criar o Doabox surgiu quando Mauro percebeu que precisava repassar seu computador antigo, mas não conhecia ninguém que de fato precisasse dele. Mauro então pensou na possibilidade de criar um site onde coisas que fossem desnecessárias para uns pudessem ser doadas para quem precisasse delas. Quem faz uma doação também pode escolher algo do seu interesse para receber em troca.

O site já tem 462 inscritos e foram realizadas 217 doações no primeiro mês de funcionamento. Mas os criadores querem mais. Mauro Mattedi acredita que o site está apenas começando e que espera que o Doabox seja utilizado e conhecido em todo Brasil.

Com o formato semelhante ao dos sites de vendas como o Mercado Livre, Ebay e o Enjoei, o Doabox utiliza uma plataforma simples e de fácil uso. Além de ser acessível para pessoas de qualquer condição econômica, pois o que importa não é o valor monetário do que é trocado, e sim a utilidade que aquele bem vai ter para outra pessoa.

Crença em um mundo melhor

"Vemos em toda parte pessoas acordando e se dando conta de que aquilo que nos ensinaram que 'seremos felizes se pudermos comprar muitas coisas' e que 'qualidade de vida significa nível de consumo' não é verdade", diz Mauro. Ele acrescenta que essa felicidade baseada no consumo é um sentimento fugaz e que a relação entre o sentimento e a compra é um jogo do sistema comercial.

Ao criar um site que prega o desapego aos bens materiais, prática ainda pouco comum na sociedade atual, os criadores do Doabox querem que as pessoas se recordem de que a felicidade está nas coisas mais simples. Mauro acredita ainda que a melhor vantagem do site é o vínculo criado entre as pessoas e o sentimento de gratidão que surge depois de uma troca.

Regras para trocar produtos

Embora seja livre, o Doabox possui algumas regras de funcionamento. Não podem ser doados produtos piratas, comida, bebidas alcóolicas ou drogas, por exemplo. As operações são monitoradas para bloquear doações irregulares. Além disso, na hora de cadastrar uma doação, o internauta clica em um botão confirmando que não se enquadra em nenhuma das limitações.

Na página também estão disponíveis explicações sobre o limite de responsabilidade que o portal assume sobre o que é postado ou doado/recebido. O requisito para receber uma doação é que você cadastre um objeto seu para doar e quanto mais se doa, mais você pode receber outra coisa de que precise em troca. Os usuários envolvidos em uma troca assumem o papel de marcar o lugar do encontro e a forma de contato presencial para que a negociação seja feita.

Em entrevista, um dos criadores revelou que sua primeira doação foi um livro que ele mesmo entregou ao novo dono. Já a primeira doação do site foi o computador do irmão de Mauro, escolhido um dia depois do portal entrar no ar. Algumas doações inusitadas já foram feitas, como por exemplo uma pessoa que doou um fogão novo, pia de cozinha e várias panelas em bom estado em uma só doação. Outras doações foram um tênis Nike nunca usado, jogo de pratos de inox e câmera filmadora. Por se tratar de um ambiente que integra diferentes pessoas, nunca se sabe, de fato, o que alguém escolherá para ser doado/recebido.

Veja o teaser do site