Rayman Legends traz desafios empolgantes e visual caprichado

Os teensies foram sequestrados e apenas Rayman é capaz de salvá-los das garras inimigas em Rayman Legends, game da Ubisoft, que chega em português para PS3, Xbox360 e Wii U, custando R$ 159 em todos os consoles.

Os jogos de plataforma foram relegados a segundo plano nos últimos anos, e ganharam uma sobrevida com Rayman Origins (2011). Com os remakes de Duck Tales e Castle of Ilusion, ambos lançados neste ano, a sequência de Rayman é mais do que bem-vinda. Com controles básicos, o game pode servir para ser a primeira incursão das crianças nos videogames - ainda mais com o jogo em português -, mas também não impede que os adultos se divirtam.

Os inimigos, com exceção dos chefes das fases, são fáceis de serem vencidos. No entanto, os obstáculos são os grandes desafios a serem enfrentados. Para isso, Rayman conta com a ajuda de Murphy, um bichinho voador capaz de fazer cócegas nos inimigos maiores para distraí-los e movimentar plataformas para o herói se movimentar.

É preciso ficar atento no ambiente para encontrar passagens secretas onde alguns teensies foram aprisionados. O gamer deve explorar tudo no cenário, nem que precise voar, uma espécie de "fumaça" e a característica de planar de Rayman combinados fazem o personagem flutuar.

O visual é de encher os olhos. As cores são vivas, os cenários foram muito bem desenhados, com noção de profundidade e personagens inimigos se movimentando em um plano mais afastado, dando mais vida aos ambientes.

Além de Rayman, existem outros heróis que podem ser jogados e são desbloqueados a medida que se faz mais pontos, a exemplo de Globox, dos próprios teensies e de uma princesa viking. Todos possuem as mesmas características, mudando apenas a animação com que cada um executa o movimento.

O game chega com uma DLC gratuita com o uniforme de Edward Kenway, de Assassin´s Creed IV: Black Flag, jogo da Ubisoft que será lançado neste mês.

Diversas possibilidades

Além do jogo tradicional de plataforma, Rayman Legends traz diversos modos diferentes para se jogar offline e online. Há um jogo de futebol, simples, mas divertido, e uma espécie de corrida, na qual ganha medalha de ouro o personagem que chegar mais longe. Também existe um modo em que é preciso salvar três teensies no menor tempo possível.

Divertido e viciante, Rayman Legends surgiu para se tornar um novo clássico nesse retorno dos games de plataforma.

Assista ao trailer do game