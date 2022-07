Rayman Legends já está à venda no Brasil para Xbox One e PS4

Já está disponível no Brasil as versões para Xbox One e Playstation 4 de Rayman Legends. O game de plataforma é vendido nas lojas por R$ 99,90. O game tem algumas mudanças em relação ao lançado para Xbox 360 e PS3. Os gráficos estão mais detalhados e o carregamento entre mapas foi eliminado.

Além disso, cada plataforma recebeu um conjunto exclusivo de personagens jogáveis para ser desbloqueado na Galeria de Heróis. No Xbox One haverá dois criados a partir do infame vilão de Far Cry - o Ray Vaas e o Far Glob - e um inspirado em Sam Fisher, de Splinter Cell - o Splinter Ray.

Já no PlayStation 4 os jogadores terão acesso ao Assassin Ray, inspirado no herói Edward Kenway, de Assassin's Creed IV Black Flag. As duas plataformas também terão um herói VIP, o Champion Ray, que é desbloqueado pelos jogadores com as melhores pontuações no modo de desafios online.

Ao focar nas imagens e animações de Rayman Legends, será possível compartilhar momentos com os outros jogadores. Rayman Legends para PlayStation 4 também terá suporte para o Remote Play, dando ao jogador a opção de continuar sua partida pelo PS Vita enquanto a TV fica desligada.

Clique aqui e confira a análise do game Rayman Legends